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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Mithat tamam sıra kulübünde!

Mithat tamam sıra kulübünde!
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Trabzonspor, yeri oyuncu transferinde listesine dahil ettiği Mithat Pala için çalışmalarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki sağ bekin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği kaydedildi. Trabzonsporlu kurmayların, önümüzdeki günlerde oyuncuya yönelik temaslarını artırması bekleniyor. Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor'un formasını terleten Mithat, daha önce Pazarspor ve Afyonspor'da oynadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZONSPOR #ÇAYKUR RİZESPOR

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Mithat tamam sıra kulübünde!
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