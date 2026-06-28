Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki istedi. Söz konusu yetki talepleri arasında Aslantepe Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol A.Ş.'nin kurulması, Galatasaray, Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin halka arzı, Sportif A.Ş. hisslerini satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması gibi önemli maddeler üyelerin onayına sunuldu. Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna tam yetki verildi.

İŞTE O MADDELER

1- Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde yeni spor tesisi inşası.

2- Mecidiyeköy'deki Leo Residence'ta kulübe ait bölümlerin değerlendirilmesi.

3- Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni yuvası Kemerburgaz'da ikinci fazın bitirilmesi.

4- Aslantepe Vadisi'nin yapımı.

5- Beyoğlu'nda bulunan eski kulüp binasının yeniden inşası.

6- Riva'da 28 dönümlük ticari alanın kulübe kazandırılması.

7- Büyükçekmece'deki 106 dönümlük spor arazisinde çok branşlı altyapı tesislerinin kurulması.

8- Basketbol A.Ş. için yetki.

9- Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin muhafaza edilmek kaydıyla halka arz işlemlerinin yapılması.

10- 2026-27 hesap dönemi için giriş ve yıllık ödentilerine yüzde 25 zam uygulanması ile çeşitli tesislerdeki ticari alanların kiraya verilmesi.

11- Sportif A.Ş. hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması.

'HERKESİN GIPTA ETTİĞİ BİR EŞİKTEYIZ'

Başkan Dursun Özbek, kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Daha büyük bir Galatasaray bırakmak için çalışıyoruz. Mayıs ayındaki seçimde ne söz verdiysem, onu yapıyorum. Kimse başka bir şey düşünmesin. Ben Galatasaray'ın çocuğuyum. Ben Galatasaray'ın neferiyim. Galatasaray'ın varlıklarını ve sportif başarısını belli bir seviyeye getirdik. İnanın ki bir eşiğe geldik. Herkesin gıpta ettiği bir eşikteyiz. Birçok farklı şey duyuyoruz. Herkes 'Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu' diyor. Bu hepimizin eseri. Ortak gücümüzün eseri. Bu geldiğimiz eşiği de beraber aşacağız. Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın yüzyılının projesidir. Torunlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli projedir."