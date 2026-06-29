Kim Min-jae’de derbi: G.Saray & F.Bahçe

Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor.Bir dönem sarı-lacivertlilerde forma giyen Kim Min-jae, taraftarın yakından tanıdığı bir isim. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyu çok istiyor.Bu doğrultuda 29 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde yer aldığı ve şartlarının araştırıldığı iddia belirtildi. Ancak oyuncunun Bundesliga temsilcisiyle sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve olası bonservis bedeli, bu transferin önündeki en önemli engeller arasında gösteriliyor.

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