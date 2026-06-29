Kim Min-jae’de derbi: G.Saray & F.Bahçe

Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.
Bir dönem sarı-lacivertlilerde forma giyen Kim Min-jae, taraftarın yakından tanıdığı bir isim. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyu çok istiyor. Sarıkırmızılılar ise Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda savunmaya Virgil van Dijk ve Kim Minjae'den birisini katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda 29 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde yer aldığı ve şartlarının araştırıldığı iddia belirtildi. Ancak oyuncunun Bundesliga temsilcisiyle sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve olası bonservis bedeli, bu transferin önündeki en önemli engeller arasında gösteriliyor.