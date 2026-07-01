Dirk Kuyt: Transferde doğru kararları vereceğiz

⁠"TRANSFERDE DOĞRU KARARLARI VERECEĞİZ"

Dirk Kuyt, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bu konuda doğru kararları vereceklerini ifade etti.

Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını kaydeden genç çalıştırıcı, "Şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayalı çok uzun zaman geçti. Kulüpteki mantalite şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermek. Bu anlamda başkan Aziz Yıldırım ve İsmail hocanın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'yi seven herkesin kulübün yanında durması gerektiğini anlatan Kuyt, şöyle konuştu:

"Futbolcu ve hoca olarak Kuyt'ı kıyaslayamazsınız ama ben her anlamda çalışmayı çok seven biriyim. Kedimi geliştirmek için değil, oyuncuları geliştirmek için de çalışmayı çok seven biriyim. Ben de Fenerbahçe'nin tarzında oynamayı seven bir antrenörüm. Aynı zamanda İsmail hocanın tarzında. Aynı zamanda oyunculara bireysel anlamda da dokunmayı seven bir antrenörüm. Bu anlamda bir antrenör olarak oyunculara yardım etmek. Ben takımın gücüne inanıyorum. Takım olarak birlikte olduğunuzu gösterebilirseniz, bir enerji oluşturursunuz. O enerji sonra taraftarlara da yansır. Sonra onlardan o enerjiyi geri alırsanız, o zaman o yenilmez enerjiyi oluşturursunuz. Ben bu şekilde antrenör olmayı seviyorum."

Teknik direktörlükte hem teknik ve taktik hem de oyuncuları ikna edebilmenin eşit öneme sahip olduğunu dile getiren Kuyt, "Taktik ve teknik çok önemli. Bu, futbolun çok önemli bir kısmı ama bir hoca olarak en önemli şey oyuncuları ne yapmak istediğinize ikna edebilmek. Doğru yolun ne olduğuna ikna edebilmek. Bir takım olarak bence başarının anahtarı bu. Sizin yansıttığınız enerji ve oyuncularınızın size tamamen inanması çünkü taktikleriniz ancak böyle işler." diye konuştu.

Sarı-lacivertli formayı giyen vatandaşı Jayden Oosterwolde'nin mutlu olduğunu vurgulayan Kuyt, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Başarılı olmak istiyorsanız rakiplerinizden daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bence yapılacak en kolay şey çok çalışmak. Şiddeti, daha fazla metre koşmayı ve o enerjiyi artırabilirsek rakipten daha fazla ikili mücadele kazanırsak o zaman maçı kazanma ihtimaliniz artıyor. Başarı her zaman çok çalışmayla başlar, biz de bunu yapacağız. Fenerbahçe'ye ve İstanbul'a döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlarımıza, beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Çok fazla taraftar bana saygı duyuyor ama şu an tek dileğim tüm taraftarların arkamızda olması. Çünkü benim için farkı yaratacak şey bu. Başarılı olup olmamakla ilgili farkı yaratacak şey bu. Hep birlikte şampiyonluğu kazanalım."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör