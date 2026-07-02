En şık gol Başakşehirli Shomurodov’dan

Dünya Kupası
'nda son 32 turu heyecanı devam ederken FIFA, grup aşamasındaki en iyi golü açıkladı. Özbekistan Milli Takımı forması giyen Başakşehirli Eldor Shomurodov'un, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol, taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Başakşehir
Kulübü de hesaplarından, 31 yaşındaki tecrübeli yıldızı tebrik etti. Turunculacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eldor Shomurodov
'un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyi golü seçildi" ifadeleri kullanıldı.