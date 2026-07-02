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Giriş Tarihi: 2.07.2026

En şık gol Başakşehirli Shomurodov’dan

En şık gol Başakşehirli Shomurodov’dan
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Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ederken FIFA, grup aşamasındaki en iyi golü açıkladı. Özbekistan Milli Takımı forması giyen Başakşehirli Eldor Shomurodov'un, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol, taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Başakşehir Kulübü de hesaplarından, 31 yaşındaki tecrübeli yıldızı tebrik etti. Turunculacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyi golü seçildi" ifadeleri kullanıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜNYA KUPASI #ELDOR SHOMURODOV #BAŞAKŞEHİR

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En şık gol Başakşehirli Shomurodov’dan
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