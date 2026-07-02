Golcüde kırmızı alarm!

Fenerbahçe'de transfer planlaması Vedat Muriqi'nin sakatlığıyla yeniden şekillendi. Yabancı oyuncu kuralının değişmemesi de hesapları bozarken yönetim, yeni golcü için hızını artırdı. Teknik direktör İsmail Kartal, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçına Muriqi'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyordu. Ancak Kosovalı golcünün 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle B planı devreye girdi. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, kritik karşılaşmaya kadar yeni bir santrforu kadroya katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'a yeni bir teklif yapacak. Yönetimin gündemindeki bir diğer isim ise Ollie Watkins. İngiliz golcü için Aston Villa'ya 25 milyon Euro seviyesinde bir rakam sunulması planlanıyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Alman devi Borussia Dortmund, Gineli santrfor Serhou Guirassy için 40 milyon Euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe son teklifini 35 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Taraflar arasındaki pazarlığın devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen haberler arasında.