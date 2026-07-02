Göztepe’de İsmail Köybaşı görev yapmaya devam edecek!

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli ismin bundan sonraki süreçte kulüp bünyesinde farklı görevlerde yer alacağını da açıkladı.

Türk futbolunda uzun yıllar forma giyen İsmail Köybaşı, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı, Göztepe ile ise TFF 1. Lig şampiyonluğunu kazanan tecrübeli futbolcunun emeklilik kararı, Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Köybaşı'nın bundan sonraki süreçte kulüp bünyesinde farklı görevler üstleneceğini de açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı.

Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz.

İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir. Teşekkürler kaptan. Göztepe ailemizdeki yeni yolculuğunda başarılar, İsmail Köybaşı."



Ankersen: "Göztepe'deki yolculuğuna devam edeceği için mutluyuz"

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbol kariyerini sonlandırmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Ankersen, Göztepe'ye verdiği katkılar nedeniyle tecrübeli isme teşekkür ederken, Köybaşı'nın bundan sonraki süreçte kulüp bünyesinde farklı görevler üstlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Rasmus Ankersen'in İsmail Köybaşı'na teşekkür mesajı şu şekilde:

"İsmail, Göztepe'de geçirdiği süre boyunca deneyimli bir futbolcudan çok daha fazlası oldu. Her gün kulübümüzün değerlerini sahaya ve hayata yansıtan gerçek bir profesyoneldi.

Karakteri, çalışma disiplini ve liderliği takımımız üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Sahadaki performanslarının ötesinde, genç oyuncularımıza örnek olması ve oluşmasına katkı sağladığı takım kültürü, en büyük katkılarından biri oldu.

Futbolculuk kariyerini noktalarken, Göztepe'deki yolculuğunun devam edecek olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, bilgisi ve liderliği; kulübümüzde üstleneceği yeni görevde ve geleceğimizi şekillendirme yolunda bizim için çok değerli olmaya devam edecek.

İsmail'e futbolculuk kariyeri boyunca gösterdiği adanmışlık, profesyonellik ve bağlılık için teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemde de Göztepe'ye önemli katkılar sunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör