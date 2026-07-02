Güney Kore hocası ülkede istenmiyor

Güney Kore
Milli Takımı'nda sular durulmuyor. Dünya Kupası
'na beklenmedik şekilde gruplarda veda eden Asya ülkesinde teknik direktör Hong Myung-bo, kötü sonuçların baş sorumlusu ilan edildi. İstifasını veren 57 yaşındaki hocaya soruşturma başlatılması talep edildi. Myung-bo'yu asıl sarsan tepki yaklaşık 51 milyon nüfusa sahip Güney Kore halkından geldi. 'İstenmeyen adam'
ilan edilen teknik adama tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ülkede birçok kafe ve dükkânın kapılarına, otobüslere "Hong Myungbo'nun girişi yasaktır"
şeklinde yazılar asıldı.