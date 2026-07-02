Haydar Arda Çakmak: "3 mevkiyle ilgili çalışıyoruz"

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, gündeme dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çakmak, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin kendisinden bağımsız kararlar aldığını belirtti. Çakmak, bu kararları yok saydığını, kendisine sponsorluk toplantısı yapacaklarının söylendiğini aktardı. Gençlerbirliği'nin FIFA ya da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) borcunun olmadığını kaydeden Çakmak, "Yaklaşık 800 bin Euro, bu dosyalara para ödedik ve hepsini kapattık. Bunların hepsi de bizden önceki dönemden gelen dosyalardı. Hiçbiri yok. Bu paraları öyle ya da böyle bulduk. Cebimizden koyduk. Her ne kadar koymadığımı iddia eden arkadaşlar varsa, genel kurulda görecekler koyup koymadığımı. Oradan bulduk, buradan bulduk. Kaynağımızı oluşturduk. 800 bin Euro'luk borcun hepsini kapattık. Şu an FIFA ve UÇK nezdinde bir tane bile dosyamız yok" diye konuştu.



"GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 5 MİLYON EURO DA BANA GÖRE BÜTÇE AÇIĞI OLUŞACAK"

Gençlerbirliği yönetimine 10 milyon avro gerektiğini dile getiren Çakmak, "Arada bir oyuncu satılır. Herhangi bir oyuncuya 2-3 milyon avro teklif gelir, satarsın. 10 milyon avro, 7'ye 8'e iner ama benim gördüğüm şu an itibarıyla bu. Bunu söyleyeyim de 'Biz aldık, bilmiyorduk. Ben aday oldum, nereden haberim olsun' demesin kimse. Gençlerbirliği'ni bugünden önümüzdeki mayısa götürmek için 10 milyon avro para lazım. 5'i zaten geçen dönemden gelen borçlar. 5 milyon avro da bana göre bütçe açığı oluşacak Gençlerbirliği'nde, oyuncu maliyetlerinin tavan yapması ve sponsorluk gelirlerinin dibi görmesi sebebiyle" ifadelerini kullandı.



"3 MEVKİYLE İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ"

3 mevki için transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Çakmak, "Santrfor mevki için biliyorsunuz Niang ayrıldı. Sol önde de biliyorsunuz Metehan gitti. Bir de kaleci Velho gitti. İkinci kalecimiz var şu an. Metin Hoca, birinci kalecimizin o olmasını istiyor. Bu 3 mevkiyle ilgili çalışıyoruz. Birkaç yerli kaleciye gittik, fiyatları neredeyse milyon Euro'lara geliyor. Bu yüzden yabancı arayışımız var. Yabancıda da şöyle bir sıkıntımız var. 10+4 kuralından 1 genç, 1 de yaşı büyük yabancı alabiliyoruz. Bu 3 mevkiye de yabancı alma şansımız şu an için yok. Ben de Metin Hoca'ya dedim ki bari kaleciyi yerli alalım. Santrforu ya da sol önü yabancı alalım dedim. 2 taneden fazla yabancı alma şansımız yok. Bu kontratların hepsi de geçen sezondan gelenler. Yeni aldığımız bir oyuncu yok" açıklamasında bulundu.



"ICARDİ ÇOK EKSTREM BİR NOKTADA"

Sözleşmesi biten oyuncuların maaliyetlerine göre seçilebileceğini söyleyen Çakmak, "Icardi çok ekstrem bir noktada. Bütçesel düşündüğümüzde genelde yurt dışına bakıyoruz. Santrfor mevki için söylüyorum. Yurt dışından oyuncu bakıyor hocamız. Orada da gideceğimiz sayılar belli. Çok yüksek sayılara Gençlerbirliği çıkamaz. Harcamamız 10-12 milyon olur. Bu 3 mevkiye ayırdığımız toplam para belli. Üstüne koyacağımız her şey 10 milyonluk bütçe açığını 11,12,13'e taşır" şeklinde konuştu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör