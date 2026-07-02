İnanılmaz bir adam

Fildişi Sahili'ni yıkarak Norveç'i son 16 turuna çıkaran Erling Haaland, Dünya Kupası'nda gol sayısını 5 yaparken krallıkta takibini sürdürdü. Turnuva Messi (6), Mbappe (6) ve Harry Kane'i (5) konuşsa da futbol dünyasında son 5 yıla damgasını vuran Haaland da 'kralların' ardında performansıyla tarih yazmaya, rekorları altüst etmeye devam ediyor. Norveç formasıyla 53 karşılaşmada 60 gole imzasını atan Haaland, üst üste 13 resmi maçta ağları 25 defa havalandırdı.

GOL ATTIĞI SON 16 MAÇIN HEPSİ KAZANILDI

Gol attığı son 16 müsabakanın tamamından galibiyet alındı. Kupada ilk kez boy gösteren Haaland, şu anda ağları sarstığı 5 golle Norveç Milli Takımı tarihinde bir turnuvada en çok gol kaydeden oyuncu oldu. Kulüp ve milli takım kariyerinin tamamında filelere 377 gol bırakırken bu sezon ise 62 maçta 56 kez rakiplerini üzdü.

'DÜNYANIN EN İYİSİ'

Norveç Teknik Direktörü Solbakken, maç sonunda Haaland'ı övdü: "O dünyanın en iyi golcüsü, şüphe yok. Milli takımdaki istatistikleri inanılmaz."