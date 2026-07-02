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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Meksika gol yemeden tam gaz ilerliyor

Meksika gol yemeden tam gaz ilerliyor
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Meksika, son 32 turunda Ekvador'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek adını 16 takım arasına yazdırdı. Perdeyi 22. dakikada Quinones açarken ev sahibi, Ekvador savunmasının toparlanmasına izin vermedi. İlk golden yalnızca 9 dakika sonra ilk golün sahibi Quinones'in pasında topla buluşan Raul Jimenez, skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümlerde Ekvador, topa daha fazla sahip olsa da Meksika'yı defansını aşamadı. Meksika, İspanya ile birlikte turnuvada gol yemeyen iki takımdan biri oldu. Güney Afrika (2-0), Güney Kore (1-0), Çekya (3-0) ve Ekvador'u (2-0) mağlup ettiler. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MEKSİKA #EKVADOR

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Meksika gol yemeden tam gaz ilerliyor
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