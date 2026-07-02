Transfer fırtınası

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor
, anlaşmaya vardığı 4 ismi resmen açıkladı. Milli stoper Samet Akaydın
'la 2+1 yıllık kontrat yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuya bu sezon için 43 milyon 500 bin TL garanti ücret ödeyecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan Thierry Karadeniz, sezon başına 80 bin Euro garanti ücret alacak. 18 yaşındaki sol kanada ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin Euro imza parası verilecek.
1+1 yıllık mukavele yapılan Metehan'a 2026-27 sezonunda 27 milyon TL ödenecek. Melih Kabasakal
'la da anlaşma resmiyete döküldü. 30 yaşındaki ön libero ilk sezonunda 30 milyon 575 bin TL kazanacak. Melih için Gaziantep FK'ya 3 taksit halinde 22 milyon 500 bin TL bonservis bedeli ödenecek.
Bu dört oyuncu ile birlikte Trabzonspor'un yaptığı transfer sayısı 8'e çıktı. 4 oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Fırtına'nın diğer 4 futbolcu için kasasından 24.2 milyon Euro bonservis ücreti çıkacak.