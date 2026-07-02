Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transfer fırtınası
Giriş Tarihi: 2.07.2026

Transfer fırtınası

Bordo-mavili ekip, 4 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Samet Akaydın ve Melih Kabasakal'la 2+1, Thierry Karadeniz'le 5, Metehan Mimaroğlu'yla da 1+1 yıllık mukavele yapıldı.

Transfer fırtınası
  • ABONE OL
Yaz transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, anlaşmaya vardığı 4 ismi resmen açıkladı. Milli stoper Samet Akaydın'la 2+1 yıllık kontrat yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuya bu sezon için 43 milyon 500 bin TL garanti ücret ödeyecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan Thierry Karadeniz, sezon başına 80 bin Euro garanti ücret alacak. 18 yaşındaki sol kanada ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin Euro imza parası verilecek. 1+1 yıllık mukavele yapılan Metehan'a 2026-27 sezonunda 27 milyon TL ödenecek. Melih Kabasakal'la da anlaşma resmiyete döküldü. 30 yaşındaki ön libero ilk sezonunda 30 milyon 575 bin TL kazanacak. Melih için Gaziantep FK'ya 3 taksit halinde 22 milyon 500 bin TL bonservis bedeli ödenecek. Bu dört oyuncu ile birlikte Trabzonspor'un yaptığı transfer sayısı 8'e çıktı. 4 oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Fırtına'nın diğer 4 futbolcu için kasasından 24.2 milyon Euro bonservis ücreti çıkacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#SAMET AKAYDIN #MELİH KABASAKAL #TRABZONSPOR #METEHAN MİMAROĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Transfer fırtınası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA