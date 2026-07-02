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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Uluslar Ligi’nde adres Kocaeli ve Bursa

Eylül ayındaki ilk 2 maçına iç sahada çıkacak Ay-Yıldızlılar, Fransa ile Kocaeli Stadyumu’nda, İtalya ile Bursa Atatürk Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Mücadeleler ATV’den yayınlanacak

Uluslar Ligi’nde adres Kocaeli ve Bursa
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2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda rota UEFA Uluslar A Ligi'ne çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibimizin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı. FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Türkiye, ilk mücadelesini 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Bizim Çocuklar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak 4 karşılaşma da ATV ekranlarından yayınlanacak. Müsabaka öncesi ve sonrası özel yayınlar ise A Spor'da olacak.

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Uluslar Ligi’nde adres Kocaeli ve Bursa
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