Uluslar Ligi’nde adres Kocaeli ve Bursa

2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Futbol Takımı
'nda rota UEFA Uluslar A Ligi'ne çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibimizin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı. FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Türkiye, ilk mücadelesini 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.
Bizim Çocuklar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya
ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak 4 karşılaşma da ATV
ekranlarından yayınlanacak. Müsabaka öncesi ve sonrası özel yayınlar ise A Spor
'da olacak.