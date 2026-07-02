Vedaların ardından değirmen çalışıyor!

Dünya Kupası
'nda teknik direktörler başarısızlıklarının ardından görevlerinden ayrıldı. 11 Haziran'da başlayan dev turnuvada, 7 ülke hocasının biletini keserken 3 günde bir ayrılık gerçekleşti.
İlk kötü haber grup aşamasında Tunus'tan geldi ve Sabri Lamouchi'ye 'güle güle' denildi. Gruplardan çıkamayan Uruguay'da Marcelo Bielsa, görevini bıraktı. 7 yıldır İskoçya'yı çalıştıran Steve Clarke, Güney Kore'de ölüm tehditleri alan teknik adam Hong Myungbo ve yine gruplarda veda eden Çekya'da Miroslav Koubek istifa etti. Fas'a boyun eğen Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman, koltuğu bırakırken son olarak Meksika yenilgisi sonrası Ekvador hocası Beccacece de ayrıldı.