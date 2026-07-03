Çizme’ye kamp kurdu!

İlk transferini sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş
, diğer üç mevki için İtalya'ya yoğunlaştı. İlk girişim 9 yıllık Roma macerası sona eren Lorenzo Pellegrini
'ye yönelik yapıldı. Siyahbeyazlılar, 30 yaşındaki orta sahanın menajeriyle masaya oturup pazarlıklara başladı. Roma'nın da oyuncunun devam etmesi için 3 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi.
İtalya'da başka isimlerle de ilgilenen Beşiktaş, santrfor sorununu Juventus ile kontratı biten Vlahovic ya da Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yla çözmeyi planlıyor. Sol kanada düşünülen Armand Lauriente için de hem oyuncu hem de kulübü Sassuolo ile görüşmeler devam ediyor.
Yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano'ya yeni transferleri bir an önce yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.