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Giriş Tarihi: 3.07.2026 18:02

Çorum FK'da Oğuz Gürbulak ile vedalaşıldı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldı.

İHA
Çorum FK’da Oğuz Gürbulak ile vedalaşıldı!
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Çorum FK'nin yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Çorum FK, geçen yıl takımın renklerine bağladığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Oğuz Gürbulak arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında verdiği emekler ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ÇORUM FK

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Çorum FK'da Oğuz Gürbulak ile vedalaşıldı!
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