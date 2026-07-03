Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Filistinli kaleci İsrail kurşunuyla katledildi
Giriş Tarihi: 3.07.2026

Filistinli kaleci İsrail kurşunuyla katledildi

Filistinli kaleci İsrail kurşunuyla katledildi
  • ABONE OL
Filistin Futbol Ligi ekiplerinden Khadamat Khan Younis'in kalecisi Salim Al-Ashqar, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Ashqar'ın Gazze'nin güneyinde hamile eşine su almaya çalışırken bir keskin nişancı tarafından tek kurşunla öldürüldüğü belirtildi. Dünya Kupası'nın oynandığı sırada yaşanan bu vahşet tüm dünyada büyük tepki gördü. Henüz beş ay önce evlenen Al-Ashqar'ın vefatının ardından futbol camiasından taziye mesajları gelirken Şili ekibi Deportivo Palestino da başsağlığı dileyerek 'adalet ve barış' çağrısında bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜNYA KUPASI #GAZZE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistinli kaleci İsrail kurşunuyla katledildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA