Filistinli kaleci İsrail kurşunuyla katledildi

Filistin Futbol Ligi ekiplerinden Khadamat Khan Younis'in kalecisi Salim Al-Ashqar, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Ashqar'ın Gazze
'nin güneyinde hamile eşine su almaya çalışırken bir keskin nişancı tarafından tek kurşunla öldürüldüğü belirtildi. Dünya Kupası
'nın oynandığı sırada yaşanan bu vahşet tüm dünyada büyük tepki gördü. Henüz beş ay önce evlenen Al-Ashqar'ın vefatının ardından futbol camiasından taziye mesajları gelirken Şili ekibi Deportivo Palestino da başsağlığı dileyerek 'adalet ve barış' çağrısında bulundu.