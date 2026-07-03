Gençlik ateşi yandı: Rota Ugochukwu

ORTA sahaya takviye peşindeki G.Saray, yabancı kuralına göre adımlar atmaya başladı. İngiltere Championship ekibi Burnley forması giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu için Aslan adım attı.
Orta sahada forma giyen ve kulübü ile 2030'a kadar kontratı bulunan futbolcu Fransa'da Rennes'te yetişti. Sonrasında 27 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza atan Ugochukwu, geçen sezon ise 28.7 milyon Euro'ya Burnley'e transfer oldu. Geçen sezon Premier Lig'de yer alan Burnley'de 38 maça çıkan oyuncu 3 gol-2 asist ile oynadı.