Greenwood için son viraj

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

transfer gündeminin ilk sırasındaki Mason Greenwood için yönetim girişimlerini sıklaştırdı.Kritik nokta ise İngiliz futbolcunun kulübü Marsilya'nın bonservis isteğinde hiç geri adım atmaması. Asla pazarlığa yanaşmayan Fransız kulübü, 50 milyon Euro'nun altına inmiyor.