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Giriş Tarihi: 3.07.2026

Greenwood için son viraj

Yönetim, İngiliz yıldızı almak için yeni bir operasyon başlatıyor

Greenwood için son viraj
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Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminin ilk sırasındaki Mason Greenwood için yönetim girişimlerini sıklaştırdı. İtalyan ekibi Roma'nın 5 milyon Euro yıllık ücret teklif ettiği oyuncuya Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya ulaşan bir öneri sunmuştu. Kritik nokta ise İngiliz futbolcunun kulübü Marsilya'nın bonservis isteğinde hiç geri adım atmaması. Asla pazarlığa yanaşmayan Fransız kulübü, 50 milyon Euro'nun altına inmiyor. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi ise Roma'nın hızlanması ile birlikte yeniden girişimlerde bulunmak isterken Çizme ekibinin 30 milyon Euro bonservisin üzerine çıkmaması Fenerbahçe yönetiminin elini güçlendiriyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Greenwood için son viraj
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