Hazırlık maçında gençler parladı

Slovakya'da kamp çalışmalarını sürdürenBasına kapalı oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar, kalede Emre Bilgin, savunmada Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile başladı. Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan ve Ozan Sevim ile hücum hattında Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi. Beşiktaş ikinci yarıda ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Semih Kılıçsoy ile sahada yer aldı.

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