Hong’a suç duyurusu

GÜNEY Kore Milli Takımı'ndan istifa eden teknik direktör Hong Myung-bo'nun halk peşini bırakmıyor. MBC News'nin haberine göre; ülkede faaliyet gösteren bir sivil toplum grubu, 57 yaşındaki çalıştırıcı hakkında yeteneklerinin hak etmediği düzeyde, vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen yüksek bir maaşı kabul ettiği ve görevinden uygun bir dille özür dilemeden ayrıldığı için harekete geçti. Sivil toplum grubu, Güney Kore'de esnafların bile dükkânın camlarına 'Hong Myungbo giremez' yazısı astığı deneyimli teknik adam hakkında suç duyurusunda bulundu.