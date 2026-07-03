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Giriş Tarihi: 3.07.2026

İspanya’dan kusursuz bilet

Avusturya’yı net skorla yenerek son 16 turuna yükselen Matadorlar, Dünya Kupası’ndaki iddiasını sürdürdü

İspanya’dan kusursuz bilet
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İspanya, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadı'nda oynanan mücadelenin 36. dakikasında İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 66'da Pedro Porro attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Mikel Oyarzabal, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 3'e yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Matadorlar, tur biletini aldı. İspanya grupta oynadığı 3 maçta 5 gol atarken kendi kalesinde gol görmemişti. Avusturya karşı- sında da gol yemeyen Boğalar, 4 maçta da kalesini gole kapatmış oldu. İspanya Milli Takımı'nın golcü- sü Mikel Oyarzabal, ülkesi adına çıktığı son 10 karşılaşmada tam 12 gol kaydetti.

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İspanya’dan kusursuz bilet
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