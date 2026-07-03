Maaşında indirime gidelim!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi maaş bütçesiyle ilgili önemli bir adım daha atılacak. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, takım içerisindeki maaş dengesini yeniden oluşturmayı hedeflerken yıllık 11 milyon Euro net kazanan Fransız yıldızın ücretini yüksek buluyor. Bu nedenle 35 yaşındaki Kante'den maaşında indirime gitmesi talep edilecek. Taraflar arasında yapılacak görüşmenin, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin maaş indirimi konusunda olumlu bir sonuç alamaması halinde, Kante ile yollarını ayırma seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.

2 SEZONLUK KONTRAT

Geçen sezonun devre arasında Suudi arabistan ekibi Al İttihad'dan transfer edilen oyuncuya bonservis bedeli ödenmedi. Ancak 14.4 milyon Euro imza parası alan Fransız futbolcunun ayrıca forma satışından da payı bulunuyor. Kante ile F.Bahçe arasındaki kontrat 30 Haziran 2028'de sona erecek.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA YÜZÜ GÖREMEDİ

Fransa Milli Takımı'nın en deneyimli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kante, Dünya Kupası'nda gruptaki Norveç, Irak ve Senegal maçlarının yanı sıra son 32 turundaki İsveç mücadelesinde de forma şansı bulamadı. 0 dakika ile turnuvaya devam ediyor.