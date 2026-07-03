M.City’den rekor: 136 milyon euro

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İngiliz ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti. Premier Lig devinden yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmezken, "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Kansas'ta sağlık kontrolünden geçti. Transferin detayları, İngiltere'ye döndükten sonra kesinleşecek" ifadeleri kullanıldı.