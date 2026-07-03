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Giriş Tarihi: 3.07.2026

M.City'den rekor: 136 milyon euro

M.City’den rekor: 136 milyon euro
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İngiliz ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti. Premier Lig devinden yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmezken, "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Kansas'ta sağlık kontrolünden geçti. Transferin detayları, İngiltere'ye döndükten sonra kesinleşecek" ifadeleri kullanıldı. İngiliz basınına göre M.City, Anderson transferi için N.Forest'a 136 milyon Euro ödedi. Bu rakam, bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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M.City'den rekor: 136 milyon euro
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