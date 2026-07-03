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Giriş Tarihi: 3.07.2026

Sidiki Cherif’e Hamburg’dan teklif

Sidiki Cherif’e Hamburg’dan teklif
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F.Bahçe'nin 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif için Almanya Bundesliga 2 ekibi Hamburg, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İddiaya göre Alman temsilcisinin, genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeyle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da daha önce Sidiki Cherif'in transfer maliyetiyle ilgili, "20 küsur milyon Euro'ya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar oldukça yüksek" ifadelerini kullanmıştı. Gineli oyuncu geçen sezon 16 maça çıkarken 3 gol, 1 asist üretti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Sidiki Cherif’e Hamburg’dan teklif
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