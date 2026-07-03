Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Toplantıda babasının vefatını öğrendi
Giriş Tarihi: 3.07.2026

Toplantıda babasının vefatını öğrendi

Toplantıda babasının vefatını öğrendi
  • ABONE OL
DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre vefat haberiyle sarsıldı. 49 yaşındaki hoca, İngiltere'ye 2-1 yenildikleri son 32 turunun ardından babasının hayatını kaybettiğinin haberini aldı. Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen toplantıda "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Acı haberin alan Desabre, büyük üzüntü yaşayarak konuşma yapmadan basın toplantısından ayrıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Toplantıda babasının vefatını öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA