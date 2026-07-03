Toplantıda babasının vefatını öğrendi

DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre vefat haberiyle sarsıldı. 49 yaşındaki hoca, İngiltere'ye 2-1 yenildikleri son 32 turunun ardından babasının hayatını kaybettiğinin haberini aldı. Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen toplantıda "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Acı haberin alan Desabre, büyük üzüntü yaşayarak konuşma yapmadan basın toplantısından ayrıldı.