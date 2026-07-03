Yeni hedef Fatawu

Şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, bu sezon toplamda 8 transferle gövde gösterisi yaptı. Muçi'nin bonservisini alan bordo-mavililer; Saviolo, Cabral, Malinovskyi, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'e imza attırdı. Fırtına'nın yeni hedefinde Abdul Fatawu bulunuyor. Leicester City forması giyen oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve fiyat araştırmasına başlandı. Dünya Kupası'nda Gana ile boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, sürati ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çekti. Fatawu, Leicester'ın İngiltere 3. Lig'i League One'a düşmesinden dolayı alt seviyede oynamak istemiyor. Yönetim, Ganalı yeteneğin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

OLAİGBE BASEL'E KİRALANDI

TRABZONSPOR'DA Kazeem Olaigbe'nin yeni takımı netleşti. Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan bordo-mavili sol kanat, Basel'e kiralandı. İsviçre ekibinin, futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi. 23 yaşındaki Olaigbe, "Sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve taraftarları mutlu etmeyi umuyorum" diye konuştu.