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Giriş Tarihi: 4.07.2026

Duran çok sabırsız!

Duran çok sabırsız!
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Galatasaray, ilk transferi için gün sayıyor. Mauro İcardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılı takım, rotayı Jhon Duran'a çevirmişti. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvetin, bonservisinin bulunduğu Al Nassr Kulübü'ne, sarı-kırmızılılarla el sıkıştığını ve Cimbom'da oynamak istediğini iletti. Galatasaray'a kiralık olarak gelecek 22 yaşındaki yeteneğe 4 milyon Euro maaş verilecek ve kalan ücretA l Nassr tarafından karşılanacak. Yabancıda +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003 doğumlu golcü bir an önce transferin tamamlanmasını istiyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Duran çok sabırsız!
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