Elazığspor 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı!

Elazığspor yeni sezon için anlaşma sağlamadığı ve kadroda düşünmediği futbolculara teşekkür ederek veda etti.

Bordo-beyazli ekip yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ve sözleşmesi sona eren tam 14 isimle yollarını ayırdı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığspor forması altında göstermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

İşte o isimler:

Mikail Koçak, Ercan Coşkun, Maksut Taşkıran, Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk, Erkan Eyibil, Süleyman Özdamar, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya, Burak Altıparmak, Sakıb Aytaç, Kerem Şenyüz, Mustafa Tan, Hakan Canbazoğlu

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör