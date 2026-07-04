Fatih Tekke’ye zam

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yıllık ücretinin iyileştirildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki teknik adamın 2026-27 sezonu için net maaşını 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltti. Karadeniz ekibinin başında tüm kulvarlarda 57 karşılaşmaya çıkan Fatih Tekke, maç başına 2.02 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavili ekip geçen sezon ligi 69 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.