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Giriş Tarihi: 4.07.2026

Galatasaray büyük oynuyor

Arsenal’ın takım kaptanı Martin Odegaard’ın menajeri ile İstanbul’da bir araya geldiği iddia edilen sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma sağladı. Sıra İngiliz devini ikna etmekte

ÇAĞDAŞ HALICI
Galatasaray büyük oynuyor
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Transferde dikkatli adımlar atan Galatasaray için gündemi sarsan flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezona çok kaliteli bir 10 numara takviyesi ile girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Norveçli oyuncunun menajeri Bjorn Kvarme ile geçen hafta İstanbul'da bir araya gelen yönetimin, prensipte el sıkıştığı ve İngiliz kulübüyle masaya oturmak için hazırlık yaptığı kaydedildi. Aslan'ın taksitler halinde ödenmek üzere 40 milyon Euro bonservis önerisinde bulunacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO!
Şu anda Dünya Kupası'nda Norveç ile mücadele eden 27 yaşındaki futbolcu, 2021'de transfer olduğu Arsenal'da kaptanlık yapıyor. İngiliz ekibinde 234 maça çıkan oyuncu, 42 gol, 46 asist kaydetti. Değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen Odegaard, milli takımının da önemli bir parçası. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un bu transferi çok istediği konuşuluyor.

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#OKAN BURUK #GALATASARAY

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Galatasaray büyük oynuyor
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