Greenwood elden kaçıyor mu?

F.Bahçe'de seçimi kaybeden Hakan Safi'nin 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş teklif edip anlaşma sağladığını iddia ettiği İngiliz forvet Mason Greenwood için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, kulübü Marsilya'nın yüksek bonservis talebi nedeniyle henüz Fransızlarla masaya oturmazken Roma'nın Amerikalı patronu, Fransızların kafasını çelecek bir teklifi açıkladı. İtalyan La Gazzetta dello Sport'taki habere göre, 61 yaşındaki Amerikalı patron Dan Friedkin, 2020 yılında satın aldığı Roma kulübünün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle kesenin ağzını açtı. 100 milyon Euro transfer bütçesiyle yola çıkan Friedkin, Marsilya'ya bonuslar dahil 45 milyon Euro teklif ederken finansal olarak zor durumda bulunan Fransız kulübü, 50 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonusta ısrarlı. Roma'nın oyuncu tarafıyla yıllık 5 milyon Euro maaşta anlaştığı biliniyor.

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