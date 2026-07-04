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Giriş Tarihi: 4.07.2026

Onana’da mutlu son!

Trabzonspor, Kamerunlu eldiveni 1 yıl daha kiraladı. Onana 3.5 milyon Euro maaşın yanı sıra 2 milyon Euro da imza parası alacak

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Onana’da mutlu son!
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, dün de yeni bir operasyona imza attı. Bordo-mavililer, kaleci Onana için Manchester United'la bir süredir yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve Kamerunlu file bekçisini 1 yıl daha kiraladı. Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada 30 yaşındaki oyuncuya 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza ücreti verileceği belirtildi. İngiliz kulüplerinden de teklifler alan tecrübeli kalecinin Trabzon'dan ayrılmak istemediği için M.United ile yapılan pazarlıklarda devreye girdiği ve İngiliz kulübünü ikna ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer, daha önce Sidny Cabral, Noah Saviolo ve Malinovsky'nin ardından Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz ile Metehan Mimaroğlu'nu da kadrosuna katmıştı.

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Onana’da mutlu son!
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