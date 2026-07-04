Orkun’un yanına Salih gelecek!

Orta sahaya takviye için eski göz ağrısı Salih Özcan
için yeniden devreye giren siyahbeyazlılar, milli futbolcuya 3 yıllık kontrat ve yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş teklif etti. İlk etapta 3.5 milyon Euro isteyen Salih tarafının ısrarcı olmadığı ve olumlu adımlar attığı öğrenildi. Milli oyuncunun menajeri isteklerinde esneme yaparak bir miktar aşağı düştü. Orkun Kökçü
'nün de Salih Özcan ile milli takımda yakaladığı uyumu Beşiktaş
'a taşımak istediği aktarıldı. Siyahbeyazlı ekibin kaptanının da milli takımdan arkadaşıyla bu konuda görüştüğü ve aktif rol aldığı belirtildi.