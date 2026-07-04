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Giriş Tarihi: 4.07.2026

Orkun'un yanına Salih gelecek!

Salih Özcan için Kartal 2.5 milyon Euro önerdi, oyuncu 3.5 milyon istedi. Ancak milli futbolcu indirime giderek transferde dev adım attı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Orkun’un yanına Salih gelecek!
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Orta sahaya takviye için eski göz ağrısı Salih Özcan için yeniden devreye giren siyahbeyazlılar, milli futbolcuya 3 yıllık kontrat ve yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş teklif etti. İlk etapta 3.5 milyon Euro isteyen Salih tarafının ısrarcı olmadığı ve olumlu adımlar attığı öğrenildi. Milli oyuncunun menajeri isteklerinde esneme yaparak bir miktar aşağı düştü. Orkun Kökçü'nün de Salih Özcan ile milli takımda yakaladığı uyumu Beşiktaş'a taşımak istediği aktarıldı. Siyahbeyazlı ekibin kaptanının da milli takımdan arkadaşıyla bu konuda görüştüğü ve aktif rol aldığı belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ #SALİH ÖZCAN

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Orkun'un yanına Salih gelecek!
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