Pes etmemenin adıdır Trabzonspor

"BİZİ DİĞERLERİNE BAKIP TARİF ETMEKTEN VAZGEÇELİM."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir'in sorularına yanıt veren Tekke, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluktan takımda yaşananlara, yeni sezon hedeflerinden perde arkasında yaşananlara içtenlikle yanıt verdi. Geldiği günlerde taraftarın umutlarının bittiğini hatırlatan Tekke, şöyle devam etti: "Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Hocam süper işler yapıyoruz diyorlar, hayır! Süperlik bir şey yok. Oyuncu var, adam gelmiyor, alamıyorsunuz. Biz herkesle yarışacağız. Ben Trabzonspor'u tarif ederken "Bir mücadelenin, pes etmemenin, beraber durmazsan dağılmanın adı Trabzon…" derim. Beraber olursak Trabzonspor olur. Birçok takım da bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyor. Hem ülke içi hem de ülke dışı herkesle yarışırız. Duygunun stada, şehire, bana, oyuncuya yansıması lazım. İşimiz kolay değil ama her çabayı sarf edeceğiz."

G.SARAY İLE F.BAHÇE'Yİ BU SEZON GEÇEBİLİRDİK

"YARIŞTIĞIMIZ takımların gücü, kadro kalitesini yan yana koyduğumuzda insanların bize 'üçüncü oldunuz' demesi doğru bir tarif değil. Biz ne başardık, takımın dışarıdan bakıldığında bir değeri var. Biz değer elde ettik. Bir sene öncesi 'Küme düşebilirdik'ten bir sene sonra 'Şampiyon olabilirdik'e döndük. İki final oynadık, bir kupa kazandık, Avrupa'ya gittik. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın, yönetim kurulumuzun, teknik ekibimizin hakkını vermemiz lazım. Biz hem Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı geçebilirdik. Bu hissi verdik. Hem de hiç kimsenin beklemediği bir şekilde bunu yapabilirdik. Belki üç sene gerekiyordu bunun için. Trabzonspor her sene şampiyonluğa oynamalı, ekonomik olarak bir noktaya gelmeli."

HERKESTEN FAZLA MÜCADELE EDİYORUZ

"Bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim. Biz oralarda değiliz. Bir oyuncuya 100-150 milyon Euro veremeyiz. Bir oyuncuya yıllık 10- 15 milyon Euro maaş verecek durumda değiliz. 100'e aldın 150'ye sattın durumumuz olursa aynı yerden tarif edebilirsin. Herkesten fazla mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Taraftarın her yerde gururlanacağı bir takım için sabretmek gerekiyor. Sabredeceksin! Edemem! Edeceksin."

HAKEMLER İYİ YÖNETİYOR

"Sertlik çok var. Hakemler de çok iyi yönetiyor. Kaleciye bile kalk dedi hakemler. Hakemlerin yükleri artacak bence turnuvanın ardından. Oyun oynanıyor. Onların doğru yaptıkları futbolun da atılımını sağlıyor. Oyun hızlandı. Çok beğendim. Kimseyi dinlemiyor, VAR doğru kısa sürede, hakem gördüğünü çalıyor."

OYUNCU BEĞENDİM 50 MİLYON EURO

"Dünya Kupası'nda kadro kalitesi Fransa, oyun duygusu Arjantin, sürpriz Fas… Genel olarak İspanya favorilerimden biri. 1 tur sonra gösterir kendini. Herkes oynamaya çalışıyor. Rotasyonlar, formasyonlar… Hakemlerin kurallara çok etkisi var. Teknik adamların oyunu değiştirecek hamle şansı çok gözükmüyor. Fiziksel olarak herkes iyi, herkes baskıdan çıkmaya çalışıyor. Benim dikkatimi duygu çekti. Arjantin'in, Paraguay'ın duygu şekli çok enteresan. En iyi 6 numara Fas'ta… Oyuncuyu izledim, başkana hemen attım, baktım 50 milyon Euro'ymuş. Dedim sonra alırız."

ÇOBAN OLURDUM

✔ TRABZONSPOR teknik direktörü olmak kaptanı olmaktan daha zor. Dünya ile uğraşıyormuş hissi var.

✔ BENİM için nasıl kazandığım kazanmaktan çok önemli.

✔ BUGÜNÜN futbolunda en büyük yalan sosyal medya.

✔ TÜRKİYE'DE bence futbolcu yetişmiyor.

✔ GEÇEN sene kendimi çok yalnız hissettim.

Korkularımız artıyor. Eskiden çok korkusuzdum artık yaşlandık.

✔ FUTBOL olmasaydı çoban olmak isterdim. Alın size de manşet. Kimse yok. Dağlarda yalnız.

✔ BANA en ağır eleştiriyi Allah'ın bir kulu yapamaz, karşılık veririm. Ama hanım beni eleştirir diyebilirim.

✔ TRABZON insanının en güzel tarafı dinlememesi.

Ben de kimseyi dinlemiyorum ki!

✔ "BAZEN 4 formasyonda oynuyoruz. Bir formasyon yetmiyor diye Milli Takım'ı eleştirdiler. Oyun bazen zorunlu bırakır.