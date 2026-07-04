Savunmaya C vitamini

Fenerbahçe yönetimi, transferde hızını artırdı ve Vedat Muriqi'in ardından ikinci takviyesini yaptı. Uzun süredir Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper arayan sarılacivertliler, Manchester City'nin yıldızı Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yönetici Cihan Kamer, başarılı oyuncuyu aldıklarını kulüp radyosunda canlı yayında açıkladı. Kamer, "Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de" ifadeleriyle taraftara müjdeyi verdi. İngiliz ekibinde sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki yıldızın, 6 milyon Euro maaşla 3 yıllık imza attığı öğrenilirken, bonservisi için ise 7 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncu, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacak.

ŞİMDİ SIRADA GOLCÜ VAR

Bu arada F.Bahçe, santrfor transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan uzun süredir temasların devam ettiği Serhou Guirassy için çalışan yönetim, diğer yandan Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins için görüşmelerini hızlandırmış durumda. Ayrıca Fiorentina'da top koşturan İtalyan golcü Moise Kean de listeye dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda araştırmalarını sürdüren yönetimin, 26 yaşındaki santrforun durumu ve mali şartlarını sorduğu öğrenildi.



LAKABI 'BAY İSTİKRAR'



Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Ake, sırasıyla Chelsea, Reading, Watford, Bournemouth ve Manchester City formaları giydi.

Kariyeri boyunca düzenli bir oynama grafiği tutturan Ake'nin lakabı 'Bay İstikrar.'

Transfer etmek isteyen kulüplere toplamda 69 milyon Euro bonservis ödetti.

Kulüp kariyerinde 399 maçta 26 gol atarken 15 asist yaptı. Stoperin yanı sıra sol bek, ön libero, ve sağ bek de oynayabiliyor.

Kariyerinde toplamda 19 sakatlığı bulunuyor. 2024-25 sezonunda 80 ve 2020-21'de 78 gün sahalardan uzak kaldı.