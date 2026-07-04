Son anların kritik adamı Ramos!

Hırvatistan karşısında 90+4'te zaferi Portekiz'e getiren isim olan Gonçalo Ramos, karşılaşmanın ardından "Son dakikalarda ihtiyaç duyulduğunda ben her zaman oradayım" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcu gerçekten de sarf ettiği bu sözlerin karşılığını fazlasıyla veriyor. Yıldız oyuncu, son 1 yılda 9 ayrı maçın son anlarında sahne alarak kurtarıcı rolünü üstlendi. Dünya Kupası'nda toplam gol sayısını 4'e çıkarırken her 42.5 dakikada bir ağları havalandırarak Portekiz Milli Takım tarihinin en iyi ortalamasını yakaladı. Kariyeri boyunca 97 gol kaydeden Ramos, bunların yüzde 31'ini sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda bularak kendisine güvenen hocalarını yanıltmadı. Dünya Kupası devam ederken Paris Saint Germain'den 74 milyon Euro bonservise Milan'a giden Portekizli, İtalyan ekibinin en pahalı imzası olarak rekor kırmıştı. Başarılı futbolcu, 2019 U19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da 4 golle krallık tacını takmıştı.

İŞTE O GOLLER

2-1 Hırvatistan - 90+4. dakika

3-1 Toulouse - 90. dakika

2-2 Marsilya - 90. dakika

5-0 Rennes - 90. dakika

1-0 Nice - 90. dakika

1-2 Barcelona - 90. dakika

4-0 Atalanta - 90. dakika

2-2 Tottenham - 90. dakika

4-0 Real Madrid - 87. dakika