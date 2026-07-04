Trossard, Kartal’a göz kırptı

Kadrosuna
dünyaca ünlü bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard için kesenin ağzını açtı. Kara Kartal, 31 yaşındaki sol kanat için Arsenal kulübüne 18 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus içeren teklif yaptı.
İngiliz ekibinin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncusu için bu teklifi olumlu düşündüğü ve kısa sürede Beşiktaş'a geri dönüş yapacağı öğrenildi. Ayrıca Trossard, sosyal medyada kendisine yapılan ''Come to Beşiktaş'' (Beşiktaş'a gel) yorumunu beğendi.
Bu hamle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu 4 maçın tamamında forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti.