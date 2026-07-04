Trossard, Kartal’a göz kırptı

dünyaca ünlü bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard için kesenin ağzını açtı.İngiliz ekibinin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncusu için bu teklifi olumlu düşündüğü ve kısa sürede Beşiktaş'a geri dönüş yapacağı öğrenildi. Ayrıca Trossard, sosyal medyada kendisine yapılanBu hamle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu 4 maçın tamamında forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

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