Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trossard, Kartal’a göz kırptı
Giriş Tarihi: 4.07.2026

Trossard, Kartal’a göz kırptı

Trossard, Kartal’a göz kırptı
  • ABONE OL
Kadrosuna dünyaca ünlü bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard için kesenin ağzını açtı. Kara Kartal, 31 yaşındaki sol kanat için Arsenal kulübüne 18 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus içeren teklif yaptı. İngiliz ekibinin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncusu için bu teklifi olumlu düşündüğü ve kısa sürede Beşiktaş'a geri dönüş yapacağı öğrenildi. Ayrıca Trossard, sosyal medyada kendisine yapılan ''Come to Beşiktaş'' (Beşiktaş'a gel) yorumunu beğendi. Bu hamle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu 4 maçın tamamında forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trossard, Kartal’a göz kırptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA