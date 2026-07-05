Aslan’ın özel yeni formaları

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı. Sarı-kırmızı parçalı iç saha forması, koyu gri deplasman forması ve beyaz alternatif forma, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. Tanıtım filminde;

Teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan da Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Renato Nhaga ve Arda Ünyay yer aldı. Puma tarafından üretilen yeni formalarda 5 yıldız, ilk kez yan yana kullanıldı. Öte yandan özel tasarlanan Galatasaray Font da ilk kez bu formalarda olacak.