Brezilya’dan Dünya Kupası’na erken veda! Norveç’i Haaland sırtladı

Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi Meksika – İngiltere eşleşmesinin galibi olacak.

Brezilya, 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Norveç ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça etkili başlayan Norveç, 3. dakikada golü bulmasına rağmen ofsayt kararı çıktı. Odegaard, sağ taraftan hareketlenen Sörloth'a pas verdi ve oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa Berg, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14. dakikada Brezilya, penaltı atışından yararlanamadı. Cunha, 9. dakikada penaltı noktasında Ajer'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Elfath, penaltı kararı verdi. Guimaraes, sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve kaleci Nyland, gole izin vermedi.