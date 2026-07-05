Brezilya’dan Dünya Kupası’na erken veda! Norveç’i Haaland sırtladı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç kozlarını paylaştı. Müsabaka New York New Jersey Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşmada ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çaldı. Norveç, Brezilya karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Norveç'in gollerini 79 ve 90. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Brezilya'da fileleri 90+10. dakikada penaltıdan Neymar havalandırdı.
Brezilya'da Bruno Guimaraes, 14. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Norveç, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Brezilya ise dev organizasyona son 16 turunda veda etti.
Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi Meksika – İngiltere eşleşmesinin galibi olacak.
Brezilya, 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Norveç ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan Norveç, 3. dakikada golü bulmasına rağmen ofsayt kararı çıktı. Odegaard, sağ taraftan hareketlenen Sörloth'a pas verdi ve oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa Berg, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
14. dakikada Brezilya, penaltı atışından yararlanamadı. Cunha, 9. dakikada penaltı noktasında Ajer'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Elfath, penaltı kararı verdi. Guimaraes, sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve kaleci Nyland, gole izin vermedi.
35. dakikada Norveç etkili gelirken Brezilya savunmasından seken topu ceza sahası sağında alan Odegaard, sağ çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Brezilya, gole yaklaşırken ceza alanının solunda topu kazanan Vinicius, Ryerson'dan sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yakın köşeye sert bir vuruş yaptı ve kaleci Nyland, topun filelerle buluşmasını engelledi.
Devreye, golsüz beraberlikle girildi.
79. dakikada Norveç, 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Schjelderup, Danilo'dan sıyrılarak sol çizgiden kale sahası önünde ortasını yaptı. Topa yükselen Haaland, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu.
90. dakikada Norveç, Haaland'ın ikinci golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sol çizgide topla buluşan Schjelderup'un ceza sahası dışı sol çapraza verdiği pası alan Haaland, topu önüne aldıktan sonra yerden sert vurdu. Top, sağ alt köşeden filelerle buluştu.
90+10'da Brezilya'da Neymar penaltıdan farkı bire indirdi. Casemiro, ceza sahası içinde Ostigard tarafından yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu.
Maçta başka gol olmayınca Norveç, Brezilya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.