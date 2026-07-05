Brezilya’nın 24 yıllık Dünya Kupası hasreti devam etti!

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar, geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterileri ile turnuvada ilgi topluyor.