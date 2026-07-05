Brezilya’nın 24 yıllık Dünya Kupası hasreti devam etti!

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.
Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar, geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterileri ile turnuvada ilgi topluyor.
Norveçli taraftarların ABD'deki senkronize Viking kürek çekme şovu sosyal medyada yaygın olarak paylaşılıyor.
Norveçli taraftarlar, bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor.
Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Haaland ve Vinicius karşı karşıya geldi
Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Norveçli Erling Haaland ve Brezilyalı Vinicius Junior, son 16 turunda karşılaştı.
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.
İngiliz Harry Kane bu 3 yıldız oyuncuyu 5 golle takip ederken, Brezilyalı Vinicius Junior ise turnuvayı 4 gol ile tamamladı.