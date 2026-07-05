Cristiano Ronaldo: Umarım 40 yıl daha yaşarım!

Milli takıma 18 yaşında katıldığını söyleyen Ronaldo, "Ben her zaman beden ve ruh olarak milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım. Oynasam da, oynamasam da milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak. Yıllar önce belirttiğim gibi, kariyerimi istediğim zaman bitireceğim, sizin istediğiniz zaman değil. Sürekli aynı soruyu sormanız vakit kaybı. Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi yarın iyi oynamamız ve turu geçeceğimize olan inancımızı korumamız." açıklamasını yaptı.

Milli takımda iyi bir ortam yakalandığını sözlerine ekleyen Ronaldo, "Herkes iyi bir kaliteye sahip. Genç bir grup. Genel olarak, yaş ortalaması düşük. Hepimizin birlik olmasının yolu sadece Diogo Jota değil, hepimiz, Portekiz için, Portekiz''deki tüm Portekizliler için, ABD'deki, Kanada'daki Portekizliler için birlik oluyoruz. Bu durum futbolun sahada oynanmasının ötesine geçiyor. Oynadığım tüm dünya kupaları arasında, insanların tutkusunu en çok hatırlayacağım Dünya Kupası bu olacak. Herkes kazanmak istiyor ama sadece 1 kazanan olacak. Ancak bu deneyimleri yaşamak aklımda kalacak şey." diye konuştu.

Kariyerinde tek eksik olarak Dünya Kupası'nın gösterilmesi üzerine konuşan Ronaldo, hayatında hiçbir eksik olmadığının altını çizdi.