Dünya Kupası kısa kısa

Bayrak açıp zaferi Filistin halkına adadı

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya galibiyeti sonrası dünyaya anlamlı bir mesaj verdi Avustralya'yı penaltılar sonunda yenip 92 yıl sonra en iyi 16 takım arasına kalan Mısır'da teknik direktör Hossam Hassan, elde ettikleri galibiyetin ardından oldukça duygusal bir açıklamaya imza atarak başarıyı Filistin halkına armağan etti. Sahada Filistin bayrağı açan tecrübeli çalıştırıcı, "Allah onları desteklesin, yaşayanları korusun ve şehitlerine rahmet eylesin. Bu zaferi Mısır ve Filistin halkına ithaf ediyorum" ifadelerini kullanarak hem kendi vatandaşlarına hem Filistin'e anlamlı bir mesaj gönderdi.

'ATLAS ASLANLARI' ZİRVEYE YÜRÜYOR

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu karşılaşmasında Fas, ev sahiplerinden Kanada'yı etkileyici futboluyla 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci devrede disiplinli ve etkili futboluyla rakibini dize getiren Atlas Aslanları'nı zafere götüren isimler 50 ve 82. dakikalarda Azzedine Ounahi ve 90+8'de Soufiane Rahimi oldu. Yoluna kayıpsız devam eden Fas, Dünya Kupası tarihinde birden fazla kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Aslanlar, 2022 Dünya Kupası'nı da dördüncü tamamlamıştı.