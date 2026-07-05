F.Bahçe’den Greenwood yalanlaması

son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıranSarı-lacivertlilerin, Greenwood için 50 milyon Euro'ya yakın resmi teklif yaptığı ve Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gittiği öne sürülmüştü. Bu haberin ardından F.Bahçe yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:Sosyal medyada dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, F.Bahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir.''

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