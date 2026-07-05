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Giriş Tarihi: 5.07.2026 20:44

Portekiz, İspanya maçına hazır!

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol
Portekiz, İspanya maçına hazır!
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda yarın İspanya'yla karşılaşacak Portekiz, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Dallas'ta bulunan Washburne Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirildi.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı antrenman ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Portekiz-İspanya mücadelesi yarın TSİ 22.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PORTEKİZ #İSPANYA #DÜNYA KUPASI

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Portekiz, İspanya maçına hazır!
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