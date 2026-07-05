Rekorların efendisi

Son şampiyon Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerek son 16 turuna yükselirken Lionel Messi futbol tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Tangocular için perdeyi açan ve rakibin kendi kalesine attığı kapanış golünün asistini yapan 39 yaşındaki dünya yıldızı, bireysel rekorlarına yenilerini ekledi. İşte detaylar:

DÜNYA Kupası'nda 30 maça çıkan ilk oyuncu oldu.

GOL sayısını 20'ye yükselten Messi, Dünya Kupası tarihinde bu barajı aşan ilk oyuncu oldu.

2022 Dünya Kupası'nda ulaştığı 7 gollük kişisel turnuva rekorunu yakaladı. Organizasyonda ağları üst üste 8. kez sarsan tarihteki ilk futbolcu ünvanını aldı.

35 YAŞINDAN SONRA BİR BAŞKA



DÜNYA Kupası tarihinde 14 farklı milli takıma karşı fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.

DÜNYA Kupası tarihinin 9 asistle tek başına en fazla gol pası veren ilk oyuncusu olma başarısı gösterdi.

DEV turnuvada 35 yaşından önce sadece 6 gol kaydeden Arjantinli star, 35'inden sonra Dünya Kupası'nda attığı 14 golle coştu.



GOL ATTIĞI 14 TAKIM

- Cezayir

- S.Arabistan

- Avustralya

- Avusturya

- Bosna Hersek

- Yeşil Burun

- Hırvatistan

- Fransa

- İran

- Ürdün

- Meksika

- Nijerya

- Hollanda

- Sırbistan / Karadağ



MESSİ İÇİN SIRA OLDULAR

Yeşil Burun Adaları oyuncuları, bitiş düdüğüyle birlikte Messi ile fotoğraf çektirebilmek ve formasını alabilmek için sıraya girdi. Arjantinli yıldız, rakip oyuncuların taleplerini geri çevirmedi. Ortaya çıkan görüntüler, Dünya Kupası'nın rekabet kadar futbolun birleştirici yönünü de yansıtan anları arasında yer aldı.