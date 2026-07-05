Roberto Martinez: Final maçı olması gerekirdi!

Hırvatistan'la oynanan maça değinerek devam eden Martinez, "Hırvatistan çok iyi bir ekip, topu çok iyi kullanıyorlar. Yarın hücumda sayısal üstünlükle oynayamayız. Tüm oyuncuların takıma yardım etmeye hazır olması gerekiyor. Çok fazla esnekliğimiz var. Takım zaten farklı hücum modelleri kullanabiliyor. Bu, 3,5 yıl boyunca yaptığımız çalışma. Portekiz'in hücumunu tek bir kalıpla sınırlamak zayıf bir nokta olur. Gücümüz esnekliğimizdir ve tüm oyuncularımız hazır. Elbette İspanya'ya karşı oynamak, Kolombiya'ya karşı oynamakla aynı değil. Oyuncularımızın farkını ortaya koyacağı konulara uyum sağlamamız gerekiyor. Tüm oyuncular iyi antrenman yaptı, hepimiz hazırız. Ve odak noktamız, bireysel bir oyuncudan ziyade takım. Bir oyuncunun milli takımdaki kişisel başarısı burada olmaktır." diye konuştu.

İspanya ile oynanacak maça odaklandıklarını vurgulayan Martinez, "İspanya'nın iyi bir oyun fikri var. Yarınki maç daha çok karakter, rahat olmak, oyunun önemini bilmek ve kendimiz olmakla ilgili. İspanya'yı yenmek için ne yapabiliriz, o anları kullanmak için ne yapabiliriz diye hareket etmeliyiz." dedi.

Dünya Kupası'nda her rakibe saygı duymaları gerektiğinin altını çizen Martinez, şunları kaydetti:

"Bu seviyeye ulaşmak için rekabetçi bir ekip olmanız lazım. İspanya ve Portekiz her anlamda birbirine çok yakın. Komşuyuz, neredeyse kardeşiz. Bu maç çok önemli çünkü bence iki takım da benzer fikirlere sahip. Aslında bu maçın son 16 maçı değil, final maçı olması gerekirdi. (İspanya teknik direktörü) Luis de la Fuente'nin de amacı bizim gibi sekiz maç oynamak. Yarın ne yazık ki iki takımdan birisi hedefine ulaşamayacak. Ama bu, birbirimize duyduğumuz saygıyı silmeyecek. Bireysel yeteneğin tadını çıkarabileceğiniz bir maç olacak."

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