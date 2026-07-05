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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Şimdiden değerini dörde katladı!

Tüm Dünya, Trabzonspor’un yeni transferi Cabral’ın Arjantin’e attığı golü konuşuyor

Şimdiden değerini dörde katladı!
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Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol ve ortaya koyduğu performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Cabral, uzatmalarda takımını beraberliğe taşıyan vuruşu yapıp Yeşil Burun Adaları'nı umutlandırdı. Ancak Arjantin sahadan 3-2 galip ayrıldı. 90 dakika sonunda Arjantin ve dünya yıldızı Messi'den çok Cabral konuşuldu. Futbol otoriteleri, Cabral'ın şu ana kadar turnuvanın en güzel golünü kaydettiğini dile getirdi ve oyuncunun değerini şimdiden 3-4'e katladığını belirtti. Trabzonspor, 23 yaşındaki sol beki 7 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor formasını giyeceği gönü dört gözle beklediğini söyledi.

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#TRABZONSPOR #SİDNY LOPES CABRAL

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