Vincenzo Italiano: Daha acımasız olmalıyız!

Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek.

Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına yüzde 100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında yüzde 100 hazır olacağız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör