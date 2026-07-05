Vincenzo Italiano: Daha acımasız olmalıyız!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mosonmagyar ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano müsabakanın ardından konuştu.
Vincenzo Italiano şu sözleri dile getirdi:
"Aslında kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda doğal olarak bir yorgunluk var. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da bulunuyor. İlk maça göre topla çok daha hızlıydık. Baskılarımız da daha etkiliydi ve set hücumlarımızı daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz.
Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek.
Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına yüzde 100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında yüzde 100 hazır olacağız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız."