Yıldızlarımızı satmayacağız

Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı, yeni sezon için umut dolu mesajlar verirken takımda birçok oyuncuya teklif olduğunu söyledi. İşte Adalı'nın açıklamaları: "Hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden şüphemiz yük. Önder Özen ve Italiano ile yakaladığımız pozitif havayı transferlerimizle sürdüreceğiz.Önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacağımıza inanıyorum. Aldığımız hiçbir oyuncu kulübümüzü zarara uğratmayacak. Bugün elimizde istediğimizde bonservis geliri elde edeceğimiz birçok oyuncu var.Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Ancak bizim futbolcularımızı satmak gibi bir niyetimiz yok."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!